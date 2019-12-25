Еще 99 жителей Ленобласти заболели коронавирусом

Выписались из больниц более 70 пациентов.

В Ленобласти уже вторые сутки отмечается стабильность в распространении коронавирусной инфекции: число заболевших не превышает сотни человек. За последние сутки в регионе заболело ковидом 99 жителей. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с эпидемией в воскресенье, 4 апреля.

Вчера из больниц с отрицательным тестом выписались 78 пациентов. За весь период пандемии в Ленобласти заболели коронавирусом 40 242 человека. Из них более 37 тысяч уже победили недуг.

Ранее на Piter.tv сообщали, что 711 человек заболели коронавирусом в Петербурге. Выписали из больниц 955 человек.

Фото: Piter.tv