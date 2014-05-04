Еще 726 петербуржцев заболели коронавирусом

За последние сутки победить недуг смогли более 800 пациентов.

Северная столица по-прежнему занимает второе место в России по числу заболевших COVID-19. Вчера в городе зарегистрировали еще 726 новых случаев заражения. Вылечиться за тот же период времени смогли 861 пациентов. Об этом Piter.tv стало известно из данных портала "Стопкоронавирус.рф" 8 мая.

За минувшие сутки в стране выявили 8 329 заболевших. Каждый пятый пациент переносит коронавирус без симптомов. За последние 24 часа от инфекции скончались 370 жителей России. С начала пандемии в стране зарегистрировали 113 тысяч смертей.

Александр Беглов призывает петербуржцев вакцинироваться. Записаться на прививку можно в поликлинике или по номеру (812) 576-05-76.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в город на Неве поступила новая партия вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.tv