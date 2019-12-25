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В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"
Сегодня, 22:07
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В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"

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Всего в городе более 200 тыс. комплектов.

В пятницу, 7 мая, в Петербург поступило 18300 комплектов вакцины от коронавируса "Спутник V". Общий запас вакцины в городе составляет 201 412 комплектов. Информация об этом содержится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Петербурге.

Первую прививку от коронавируса в Петербурге сделали 584290 человек. Из них полностью цикл вакцинации завершили 468053 человека. За сутки в общей сложности прививку сделали 10 тыс. человек. Напомним, что пункты вакцинации работают в выходные и праздничные дни. 

Всего в городе 107 тыс. комплектов препарата, еще 94 тыс. — на фармбазе. Горожане могут выбрать, какой вакциной привиться — "Спутником V" или "ЭпиВакКороной". 

Со следующего года вакцинировать планируют еще одним препаратом "Спутник Лайт". 

Фото: ВКонтакте / Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Теги: вакцинация, прививка, спутник v
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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