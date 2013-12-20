Еще 678 жителей Ленобласти заразились ковидом за минувшие сутки

Никто не заболел коронавирусом в Волосовском районе.

В Ленобласти за минувшие сутки заболели ковидом 678 жителей. Об этом рассказали 12 сентября в оперштабе.

Так, в Бокситогорском районе +18 новых случаев, в Волховском +14, во Всеволожском +240, в Выборгском +69, в Гатчинском +24, в Кингисеппском +1, в Киришском +8, в Кировском +9, в Лодейнопольском +24, в Ломоносовском +24, в Лужском +75, в Подпорожском +21, в Приозерском +1, в Сланцевском +50, в Тихвинском +71, в Тосненском +14. Никто не заболел коронавирусом в Волосовском районе.

Ранее за ужесточение коронавирусных ограничений выступает каждый шестой петербуржец. В большей степени усиление мер по борьбе с болезнью поддерживают в Москве и Воронеже.

Фото: Piter.tv



