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Ещё 62 человека заразились Covid-19 в Ленобласти
Сегодня, 10:46
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ruzannar

Ещё 62 человека заразились Covid-19 в Ленобласти

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Количество заболевших в регионе выросло до 1037.

По данным оперштаба, в Ленобласти зафиксировано 62 новых случая заражения коронавирусом. Количество заболевших в регионе выросло до 1037. В Петербурге также выявлено 295 новых случаев.

Всего в стране зарегистрировано 134 687 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек. Также за сутки зафиксировано 58 летальных случаев.

За весь период в России от коронавируса скончалось 1280 человек.

Ранее мы сообщили, что выехавших на дачу за пределы Ленобласти ждет двухнедельная самоизоляция.

Фото: Pixabay

Теги: covid-19, коронавирус спб, ленобласть
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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Королева Светлана
Сегодня 12:01

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