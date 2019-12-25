Ещё 62 человека заразились Covid-19 в Ленобласти

По данным оперштаба, в Ленобласти зафиксировано 62 новых случая заражения коронавирусом. Количество заболевших в регионе выросло до 1037. В Петербурге также выявлено 295 новых случаев.
Всего в стране зарегистрировано 134 687 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек. Также за сутки зафиксировано 58 летальных случаев.
За весь период в России от коронавируса скончалось 1280 человек.
Ранее мы сообщили, что выехавших на дачу за пределы Ленобласти ждет двухнедельная самоизоляция.
Фото: Pixabay
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