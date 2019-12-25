Выехавших на дачу за пределы Ленобласти ждет двухнедельная самоизоляция

Петербуржцам, выехавшим на дачи за пределы Ленобласти, придётся провести 14 дней на самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Прибывающие в Новгородскую область после 6 апреля в обязательном порядке проводят 14 дней на самоизоляции. Приехавшие в Псковскую область после 24 апреля обязаны уведомить о своём прибытии власти региона по телефонам оперативного информационного центра – 8 (800) 444-10-41 и 299-003 и также провести 14 дней на самоизоляции. Выезжающим в Вологодскую область нужно не менее чем за сутки оформить на портале госуслуг цифровой пропуск.

В Карелию можно попасть через пять специально оборудованных КПП: на 155-м км "Сортавалы", на 394-м км автодороги А-119, на 270-м км "Колы", на 354-м км автодороги Долматово – Няндома – Каргополь и на 45-м км автодороги А-215. В Тверской области отсутствуют особые условия.

Напомним, для приезда на дачу в Ленобласть понадобятся документы о собственности или договор аренды.

Фото: pixabay