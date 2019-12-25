Еще 600 трамваев "Богатырь-М" запустят в Петербурге до 2028 года

Петербург уже получил 25 трамваев "Богатырь-М" производства ПК "Транспортные системы" в этом году.

В Петербург привезут почти 600 трамваев серии "Богатырь-М" в ближайшие шесть лет. Город совместно с "Горэлектротрансом" начинает масштабную программу обновления трамваев и всей электротранспортной инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Петербург уже получил 25 трамваев "Богатырь-М" производства ПК "Транспортные системы" в этом году. По словам губернатора, уже заключили контракты на поставку почти 200 "умных" трамваев, 34 из которых должны приехать до конца 2022 года.

До 2024 года улучшат 80% контактно-кабельной сети, почти 65 км трамвайных путей и свыше 70% оборудования тяговых подстанций. За шесть лет город планирует обновить пять трамвайных парков и один трамвайно-троллейбусный парк.

Ранее неадекватный петербуржец полчаса не выпускал трамваи из депо на проспекте Стачек. Злоумышленника передали полицейским.

Фото: Piter.tv

