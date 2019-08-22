Еще 543 петербуржцев заразились ковидом за минувшие сутки

Выздоровели еще 435 пациентов, госпитализировали в стационары города 70 человек.

За минувшее воскресенье в Петербурге положительный тест на коронавирус получили 543 горожанина. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в оперштабе.

Выздоровели еще 435 пациентов, госпитализировали в стационары города 70 человек. В Петербурге скончались 12 жителей. За минувшее воскресенье в России заразились 7 651 человек ковидом. Всего с начала пандемии заболели 1 516 905 человек. Выздоровели 1 477 549 пациентов, а 33 410 не смогли справиться с инфекцией.

Ранее мы сообщали, что Петербург стал антилидером в России по суточному числу заболевших COVID-19.

Фото: Piter.tv

