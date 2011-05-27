Еще 52 петербуржца умерли от коронавируса

За сутки выявлено еще 1130 больных ковидом в Петербурге.

За минувшие сутки, 12 февраля, в Петербурге скончались 52 больных коронавирусом человека. Об этом говорят свежие данные оперативного штаба "Стопкоронавирус.рф".

Вместе с этим, заболели ковидом еще 1130 человек, а выздоровели и выписались из больниц 2678 пациентов. В целом по России зафиксировали 14 861 новый случай заражения.

Всего с начала пандемии в Петербурге заразились COVID-19 352 004 человека, умерли 10 408 больных, поправились 266 161 пациент.

Диетологи назвали последствия поедания йогуртов каждый день

Фото: Piter.TV