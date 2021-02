Диетологи назвали последствия поедания йогуртов каждый день

У этого кисломолочного продукта есть ряд недостатков.

Диетологи рассказали, что может произойти, если есть йогурты каждый день. Список возможных последствий опубликовали на сайте Eat This, Not That!.

Врач-диетолог Моргин Клер рассказала, что этот кисломолочный продукт способствует похудению, так как в нем содержатся полезные бактерии. Также она назвала это полезным перекусом для тех, кто находится на диете. Врач Эмбер О"Брайан подчеркнула, что йогурт является отличным источником кальция, необходимым для здоровья ногтей, зубов и костей.

Однако у йогуртов есть и недостатки. Хотя он и способствует хорошей работе кишечника, его употребление может плохо сказаться на желудке. Натуропат Мелани Келлер призвала отказаться от кисломолочного продукта тем, у кого слишком чувствительный желудок или непереносимость лактозы. Таким людям нужно найти безлактозные альтернативы йогурту.

Нутрициолог Эми Ли напомнила, что в покупных йогуртах, особенно с разными вкусами, слишком много сахара, что может плохо сказаться на состоянии кожи, фигуре и здоровье в целом. Эми Ли посоветовала покупать обычный йогурт и самостоятельно добавлять в него фрукты или ягоды.

Фото: pixabay