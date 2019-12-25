Две тонны сербского йогурта не пустили в Петербург

Было установлено, что дата производства, нанесённая на маркировку, не соответствует дате, указанной в ветеринарном сертификате.

Сотрудники Россельхознадзора запретили ввоз 2,2 тонн готовой молочной продукции в Петербург. Йогурт, произведённый предприятием Сербии в городе Крагуевац, ввозился в адрес фирмы из Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проведения ветеринарного контроля было установлено, что дата производства, нанесённая на маркировку, не соответствует дате, указанной в ветеринарном сертификате.

Было принято решение о приостановке движения груза. По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

На прошлой неделе в Петербург не пропустили 24 тонны креветок из Аргентины.

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