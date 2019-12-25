При перевозке были обнаружены проблемы с документами.

В Петербург не пропустили 24 тонны креветок из Аргентины. Морепродукты импортировались из города Пуэрто-Мадрин в адрес грузополучателя из Подмосковья, который занимается переработкой рыбы, ракообразных и моллюсков. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты выявили нарушение Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на таможенной границе. Среди необходимых документов отсутствовало предварительное уведомление от компетентного органа страны-экспортёра о поставке партии креветок в РФ.

Перемещение 24 тонн креветок временно приостановлено.

Ранее в Петербург не пропустили 39,9 тонн свежемороженого лосося из Чили.

Фото: pexels