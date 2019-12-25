Ещё 52 человека заболели COVID-19 в Ленобласти

Сейчас в регионе 3964 зараженных.

По данным оперативного штаба, в Ленобласти зафиксировано 52 новых случая заражения коронавирусом. При этом за сутки выписано 45 человек, умерли двое.

Сейчас в регионе 3964 зараженных. В Петербурге также 229 новых случаев заболевания. Из-за спада вируса в Ленобласти допущены некоторые послабления: возобновлена работа музеев, салонов красоты, некоторых кафе, непродовольственных магазинов.

Ранее мы сообщили, что ещё 54 человека заразились коронавирусом в Ленобласти.

Фото: Piter.tv