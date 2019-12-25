Еще 51 человек заразился коронавирусом в Ленобласти

Также подтвержден один летальный исход.

По состоянию на 27 июня, в Ленобласти 51 новый случай заболевания коронавирусом. При этом выписаны по выздоровлению 18 человек, скончался один пациент. В Петербурге также 224 новых зараженных. Летальных исходов в городе больше: умерли 57 заболевших.

Напомним, что из-за снижения числа зараженных COVID-19, в Ленобласти открыты музеи, проводятся экскурсии, работают некоторые кафе. В скором времени возможно открытие торговых центров.

Ранее мы сообщили, что Александр Дрозденко призвал наградить причастных к борьбе с коронавирусом.

Фото: Piter.tv