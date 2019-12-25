Ещё 3 человека с подтверждённым коронавирусом скончались в Петербурге

С начала пандемии в городе умерли 56 человек.

Сегодня, 11 мая, в Петербурге подтвердили ещё три смертельных случая у пациентов с подтверждённым коронавирусом. С начала пандемии в городе умерли 56 человек. Всего России за прошедшие сутки зафиксировано 94 смертельных случая среди пациентов с COVID-19.

На сегодняшний день в Северной столице 7711 заражённых вирусом, при этом выздоровели 1681 человек.

За последние сутки медики обследовали на наличие коронавирусной инфекции 2847 петербуржцев. Сейчас на карантине находится 3946 человек: из них 196 — в обсерваторе, 967 — на самоизоляции, 2783 — контактные лица.

Ранее мы сообщили, что 5 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Петербурге.

Фото: Pixabay