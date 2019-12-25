5 человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Петербурге

Пациенты имели ряд хронических заболеваний.

В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от COVID-19 подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции.

Известно, что два пациента, женщина 69 лет и мужчина 58 лет, скончались в Госпитале для ветеранов войн и Городской многопрофильной больнице №2. Пациенты имели ряд хронических заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистую патологию. К смерти привела двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусом.

Комиссия подтвердила также смерть от COVID-19 трех медицинских работников — двух врачей из Александровской больницы и медсестры Госпиталя для ветеранов войн.

Ранее мы сообщили, что петербургский скульптор Роман Шустров госпитализирован с пневмонией.

Фото: Pixabay