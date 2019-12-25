Еще 3,7 тыс. петербуржцев заразились COVID-19

В России инфекцию выявили у 51,2 тыс. жителей.

В Петербурге за последние сутки положительные ПЦР-тесты получили 3,7 тыс. жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 24 сентября.

Вылечиться от коронавируса смогли 4,7 тыс. жителей. Более 220 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме, госпитализировали. Ушли из жизни 18 зараженных.

В России инфекцию выявили у 51,2 тыс. жителей. Свыше 58,3 тыс. россиян получили справки о выздоровлении. В больницы доставили 3,5 тыс. зараженных. Скончались 111 больных.

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Фото: Piter.tv