Ещё 38 культурных проектов получат поддержку Петербурга

ПРоекты поддержали на общую сумму свыше 83 млн рублей.

В пятницу, 17 сентября, комитет по культуре Петербурга опубликовал результаты второго в 2021 году конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области культуры и искусства на территории города.

Эксперты отобрали и поддержали 38 проектов, фестивалей и конкурсов на общую сумму свыше 83 млн рублей. Особое внимание уделяли знаковым мероприятиям в области аудиовизуальных искусств.

Так, субсидии получили XXXI Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов "Послание к Человеку", детский кинофестиваль "Cinema Kids" и студенческий "ПитерКиТ", международный фестиваль современной хореографии "Context. Diana Vishneva", VI Национальная оперная премия "Онегин" и другие. Также отметили проекты, посвященные классической музыке, 800-летию Александра Невского, инклюзивные и мультимедийные.

В июне 2021 года в рамках первого этапа Комитет по культуре поддержал 132 проекта НКО на общую сумму 806 млн рублей, то есть в рамках двух этапов были поддержаны 170 заявок НКО на сумму почти 890 млн рублей.

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