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На маршруты до ЖК "Цветной город" пустят дополнительные автобусы
Сегодня, 15:26
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На маршруты до ЖК "Цветной город" пустят дополнительные автобусы

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С пятницы на 124-й маршрут вышли автобусы большой вместимости.

В пятницу, 17 сентября, комитет по транспорту Петербурга сообщил об усилении автобусных маршрутов, которые проходят через ЖК "Цветной город".

Так, с сегодняшнего дня на маршрут №124 пустили более вместимые автобусы. С понедельника, 20 сентября, также увеличат количество автобусов на маршруте №61, благодаря этому уменьшатся интервалы движения до 20 минут, изменится сам маршрут – транспорт заедет в сам ЖК из "Новой Охты" в сторону станции метро "Академическая".

Еще через неделю, 27 сентября, дополнительный автобус пустят на маршрут №193. Помимо этого в следующем году планируется улучшение транспортной ситуации на маршрутах №193 и 124, там будут работать по 15 автобусов, а последний продлится до станции метро "Девяткино".

Ранее мы писали, что в Петербурге увеличат количество автобусов на востребованных маршрутах.

Фото: Комитет по транспорту / Вконтакте

Теги: дополнительные автобусы, жк цветной город, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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