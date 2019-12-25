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В Петербурге увеличат количество автобусов на востребованных маршрутах
Сегодня, 11:32
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В Петербурге увеличат количество автобусов на востребованных маршрутах

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По словам профильного комитета, власти следят за пассажиропотоком.

Со вторника, 7 сентября, "Пассажиравтотранс" увеличит количество автобусов на востребованных направлениях. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

В будние дни на рейсы выйдут 16 дополнительных автобусов, в выходные — 13 автобусов. Движение усилят по маршрутам №№ 1, 7, 11, 31, 33, 130, 134, 210, 300. 

Кроме того, "Питеравто" запустил дополнительный большой автобус на маршруте №124. Он будет курсировать в часы пиковой нагрузки. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Ржевке появится автобусный парк для 400 электробусов. Парк считается уникальным для России транспортным проектом.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга

Теги: автобусы, общественный транспорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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