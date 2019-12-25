Еще 37 жителей Ленобласти заразились коронавирусом

Всего в 47-ом регионе насчитывается 354 случая.

По состоянию на понедельник, 20 апреля, в Ленинградской области обнаружено 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Положительные результаты тестов выявлены во Всеволожске, Марино, Янино-1, Новое Девяткино, Сертолово, поселке Кузьмоловский, деревне Старая, Сертолово, поселке Романовка, пгт имени Свердлова, массиве Белоостров ДНП Речное во Всеволожском районе, Волхове, Сясьстрое, деревне Княщина, деревне Хвалово в Волховском районе, Выборге, поселке Первомайское, Светогорске, деревне Батово в Гатчинском районе, деревне Бегуницы в Волосовском районе, Киришах.

Кроме того, референтная лаборатория Роспотребнадзора подтвердила 2 случая заболевания на территории Соснового Бора. Тем не менее, они пока не вошли в официальную статистику.

С начала эпидемии на территории Ленобласти выявлено 354 случая заражения. Уже выздоровело 9 человек.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге зафиксировано 86 новых случаев заражения коронавирусом.

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