Еще 34 лазурных автобуса доставили в Петербург

В Петербург также прибудут еще 13 автобусов из Владимира.

Еще 34 новых автобуса доставили в Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту.

В городе прибавилось 20 автобусов вместимостью до 100 человек и еще 14 автобусов, которые позволяют провозить до 50 человек. В ближайшее время они выйдут на маршруты общественного транспорта. В Петербург также прибудут еще 13 автобусов из Владимира.

Современные автобусы оснащены всем необходимым и подходят для маломобильных граждан.

Ранее в районе "Чернышевской" запустят дополнительные автобусы из-за закрытия станции метро.

Фото: Piter.tv

