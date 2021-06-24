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Еще 34 лазурных автобуса доставили в Петербург
Сегодня, 20:55
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Еще 34 лазурных автобуса доставили в Петербург

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В Петербург также прибудут еще 13 автобусов из Владимира.

Еще 34 новых автобуса доставили в Петербург. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по транспорту. 

В городе прибавилось 20 автобусов вместимостью до 100 человек и еще 14 автобусов, которые позволяют провозить до 50 человек. В ближайшее время они выйдут на маршруты общественного транспорта. В Петербург также прибудут еще 13 автобусов из Владимира.

Современные автобусы оснащены всем необходимым и подходят для маломобильных граждан. 

Ранее в районе "Чернышевской" запустят дополнительные автобусы из-за закрытия станции метро.

Фото: Piter.tv
 

Теги: автобус, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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