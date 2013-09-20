Еще 2 млрд рублей направили на поддержку промышленности Петербурга

Теперь общая капитализация Фонда составляет 7,18 млрд рублей.

Фонд развития промышленности Петербурга получил 2 млрд рублей для поддержки промышленных предприятий города в условиях санкционного давления. Постановление подписал губернатор Петербурга. Об этом 30 декабря пишет пресс-служба Смольного.

Теперь общая капитализация Фонда составляет 7,18 млрд рублей. В этом году он оказал поддержку промышленным предприятиям города более чем на 2 млрд рублей, что в два с лишним раза больше, чем годом ранее.

Ранее около 50 тыс. машин продали по программе льготного автокредитования в 2022 году. Глава Минпромторга рассказал о ситуации на рынке отечественного автопрома.

Фото: Piter.tv

