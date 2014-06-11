ФРП Петербурга подписал соглашения о сотрудничестве с ведущими российскими банками

Соглашение со стороны ПАО Сбербанк подписал заместитель председателя Северо-Западный банк Сбербанка РФ Анатолий Песенников.

На Международном форуме "Российский промышленник" 1 декабря при участии вице-губернатора, председателя Наблюдательного совета Фонда Кирилла Полякова Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга (ФРП СПб) подписал два соглашения о развитии сотрудничества на долгосрочной и взаимовыгодной основе по направлениям поддержки промышленных предприятий Санкт-Петербурга – с АО Газпромбанк и ПАО Сбербанк. Об этом сообщила пресс-служба ФРП СПб.

Соглашение со стороны ПАО Сбербанк подписал заместитель председателя Северо-Западный банк Сбербанка РФ Анатолий Песенников. Со стороны АО Газпромбанк – исполнительный Вице-Президент – управляющий Филиалом Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный" Ольга Драгомирецкая.

Сопровождая процедуру подписания, вице-губернатор Кирилл Поляков отметил, что непростая экономическая ситуация ставит новые вызовы перед бизнесом и населением, однако спрос на финансовые услуги и промышленную недвижимость будет сохраняться. И у банков, и у Фонда имеются свои инструменты реагирования на изменения рынка.

Город готов поощрять техническое перевооружение и модернизацию компаний, которые преодолевают зависимость от иностранных технологий. К сотрудничеству в этом направлении присоединяются банки. Кирилл Поляков, вице-губернатор, председатель Наблюдательного совета Фонда

Радостно подписывать именно это соглашение, потому что именно оно важно и нужно сегодня. Оно выгодно, и правительству Санкт-Петербурга в лице Фонда с точки зрения развития промышленных предприятий, оно выгодно нам с точки зрения снижения рисков, когда мы рассматриваем то или иное предприятие. И что самое важное – оно выгодно промышленным предприятиям нашего города, потому что позволит удешевить привлекаемые ресурсы. Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западный банк Сбербанка РФ

Я уверена, что сотрудничество наше будет плодотворным, потому что неоспоримая компетенция Газпромбанка в части предоставления финансовых услуг, достаточные финансовые ресурсы плюс опыт взаимодействия с промышленными предприятиями со стороны Фонда и Правительства города помогут нам создать синергетический эффект. Ольга Драгомирецкая, исполнительный Вице-Президент – управляющий Филиалом Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный"

Директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга Евгений Шапиро поблагодарил стороны за большую проделанную работу.

Задача Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга – помощь предприятиям города получить финансирование, в том числе на покупку нового оборудования, по льготным ставкам, которые существенно ниже банковских кредитов и лизинга. Подписание этих соглашений – это неоценимая помощь бизнесу в его развитии в Санкт-Петербурге. Выбор за предприятиями. Сегодня Фонд предлагает 14 программ финансирования и неработающих среди них нет. Евгений Шапиро, директор ФРП СПб

Фото: пресс-служба ФРП СПб