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Еще 1,6 тыс. человек заболели коронавирусом в Петербурге
Сегодня, 12:36
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Еще 1,6 тыс. человек заболели коронавирусом в Петербурге

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Но победить недуг смогли более 1,8 тыс. жителей города.

За прошедшие сутки COVID-19 выявили у 1 665 петербуржцев. Зарегистрировали 38 летальных исходов. Вылечиться смогли 1 823 пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 21 августа.

На сегодняшний в стационарах развернуто 6 373 койки для ковидных больных. Из них свободны только 46 процентов. Сейчас в больницах проходят лечение около 4 тысяч зараженных коронавирусом жителей Петербурга. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Ленобласть запустила спецпроект "Врачи о вакцинации"

Фото: Pexels

Теги: ковидная статистика, коронавирус петербург, третья волна коронавируса
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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