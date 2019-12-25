Еще 1 272 петербуржца заразились коронавирусом за минувшие сутки

Днем ранее зарегистрировали 1 151 случаев заражения ковидом.

За минувший четверг в Петербурге 1 272 человека заразились коронавирусной инфекцией. Днем ранее зарегистрировали 1 151 случаев заражения ковидом. Об этом в пятницу, 29 июля, рассказали в оперштабе.

В городе 287 человек покинули стационары, а семь петербуржцев не смогли побороть инфекцию. В России за минувшие сутки всего 11 422 человека заразились ковидом, 39 – скончались, 4670 — выздоровели.

Беглов заявил, что необходимо пройти ревакцинацию, чтобы достичь высокого уровня коллективного иммунитета. На сегодняшний день в городе не требуется вводить новые ограничения. В городе достаточный запас вакцины – более 370 тысяч комплектов.

Ранее мы сообщали, что в Городской больнице №20 развернули 50 коек для больных COVID-19. В Петербурге возрастает заболеваемость.

Фото: Piter.tv

