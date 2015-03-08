Беглов заявил, что пока не требуется вводить новые ограничения в Петербурге

Первичные прививки сделали 3,2 миллиона человек.

В Петербурге эпидемиологическая обстановка находится под контролем, ситуация не требует введения новых ограничений. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения инфекции.

Беглов заявил, что необходимо пройти ревакцинацию, чтобы достичь высокого уровня коллективного иммунитета. На сегодняшний день в городе не требуется вводить новые ограничения. В городе достаточный запас вакцины – более 370 тысяч комплектов. Привиться горожане могут в 181 пункте вакцинации. Первичные прививки сделали 3,2 миллиона человек.

В семи городских стационарах сейчас развернуто 1309 инфекционных коек для больных с COVID-19 и пневмониями. Запас препаратов для лечения пациентов с COVID-19 в больницах пополняется еженедельно.

Ранее мы сообщали, что в Городской больнице №20 развернули 50 коек для больных COVID-19. В Петербурге возрастает заболеваемость.

Фото: Piter.tv