В Москве от коронавируса вылечились еще 188 пациентов

Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

К утру воскресенья, 12 апреля, было объявлено, что из столичных больниц были выписаны еще 188 пациентов. Об этом заявила заместитель мэра Мосrвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что число выздоровевших после лечения от коронавируса в Москве продолжает увеличиваться. Нужные рекомендации уже получили те пациенты, которым нужно оставаться под наблюдением после выписки

Таким образом, число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Москве увеличилось до 687 человек.

Ранее мы сообщали о том, что к вечеру субботы, 11 апреля, поступила информация о смерти 14 пациентов с положительным тестом на коронавирус в Москве. Отмечается, что у погибших был подтвержден диагноз "пневмония".

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