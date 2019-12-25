В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

К вечеру субботы, 11 апреля, поступила информация о смерти 14 пациентов с положительным тестом на коронавирус в Москве. Отмечается, что у погибших был подтвержден диагноз "пневмония".
Как уточнили в оперативном штабе Москвы, пациентам было от 52 до 82 лет. У погибших были сопутствующие заболевания, среди которых – гипертония, сахарный диабет, кардиомиопатия и последствия инфаркта.
В оперативном штабе столицы напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции.
Фото: Pixabay
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