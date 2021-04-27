Еще 127 жителей области заразились ковидом в четверг

В Лодейнопольском и Приозерском районах нет случаев заболевания ковидом.

За минувший четверг, 21 июля, в Ленинградской области еще 98 человек заразились ковидом.Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Так, в Бокситогорском районе – 2 новых случая, Волосовском – 1, Волховском – 2, Всеволожском – 85, Выборгском – 3, Гатчинском – 3, Кингисеппском – 2, Киришском – 2, Кировском – 2, Ломоносовском – 9, Лужском – 2, Подпорожском – 7, Сланцевском – 2, Тихвинском – 4, Тосненском – 1.

В Лодейнопольском и Приозерском районах нет случаев заболевания ковидом. За все время пандемии COVID-19 диагностировали у 189 941 жителя Ленинградской области. Из них выздоровели 185 538 человек (97,7%).

Ранее за сутки почти 700 петербуржцев заразились ковидом. Еще 7 петербуржцев не справились с болезнью.

Фото: Piter.tv