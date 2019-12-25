Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти

В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Информация поступила из регионального Роспотребнадзора в оперативный штаб по коронавирусу.
COVID-19 выявлен у граждан, проживающих в Выборге, коттеджном поселке Гармония в Выборгском районе, поселке Тайцы в Гатчинском районе, во Всеволожске, Кудрово, Новом Девяткино и Кингисеппе.
Напомним, что 2 апреля на территории региона было зафиксировано 11 подтверждённых случаев заболевания.
Фото: Pixabay
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