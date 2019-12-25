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Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти
Сегодня, 11:42
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lizapoluda

Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти

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Вчера было подтверждено 11 случаев.

В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Информация поступила  из регионального Роспотребнадзора в оперативный штаб по коронавирусу.

COVID-19 выявлен у граждан, проживающих в Выборге, коттеджном поселке Гармония в Выборгском районе, поселке Тайцы в Гатчинском районе, во Всеволожске, Кудрово, Новом Девяткино и Кингисеппе.

Напомним, что 2 апреля на территории региона было зафиксировано 11 подтверждённых случаев заболевания.

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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