Еще 10 больных коронавирусом обнаружено в Ленобласти

Вчера было подтверждено 11 случаев.

В пятницу, 3 апреля, подтвердилось 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Информация поступила из регионального Роспотребнадзора в оперативный штаб по коронавирусу.

COVID-19 выявлен у граждан, проживающих в Выборге, коттеджном поселке Гармония в Выборгском районе, поселке Тайцы в Гатчинском районе, во Всеволожске, Кудрово, Новом Девяткино и Кингисеппе.

Напомним, что 2 апреля на территории региона было зафиксировано 11 подтверждённых случаев заболевания.

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