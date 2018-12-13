Ержан Максим высмеял итоги шоу "Голос. Дети" в рекламе

В рекламном сюжете обыграна завуалированная сценка того, как в финале популярного телешоу "Голос. Дети" произошел скандал с накруткой голосов.

Финалист известного российского телешоу "Голос Дети" Ержан Максим принял участие в съемках рекламного ролика компании по строительству жилых комплексов у себя на родине в Казахстане. В рекламе напарницей подрастающей звезды стала его мать Гульмира Алибек.

В рекламном сюжете обыграна сценка того, как Ержан вместе с матерью находятся у риелтора фирмы застройщика. Пока Гульмира выбирает понравившиеся ей квартиры, Ержан исполняет популярную у себя на родине музыкальную композицию "Памяти Карузо".

Ролик завершается шуткой про скандал с накруткой голосов в финале шоу "Голос. Дети". Ержан Максим интересуется у риелтора, можно ли купить квартиру на первом этаже, на что получает ответ: "На первом всё уже продано, есть на втором". Мальчик комментирует это словами: "Эх, опять".

Видео: YouTube-канал ORDA INVEST