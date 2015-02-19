Эрнст заявил, что телевидение не может устареть

Он считает, что сейчас устаревает телевизионная сетка вещания.

Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст считает, что телевидение не сможет устареть само по себе. Об этом он заявил на марафоне "Новое знание".

Эрнст отметил, что сейчас устаревает история с телевизионной сеткой вещание. По его словам, "сетка" была "убита", как только у интернета появилась возможность смотреть отложено тогда, когда это надо пользователю.

Сетка вещания кажется образом телевидения, но на самом деле потребность в контенте, потребность смотреть что-то общее, что можно обсуждать, пусть даже в разное время, она осталась. Константин Эрнст, гендиректор "Первого канала"

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Видео: VK / Российское общество "Знание"