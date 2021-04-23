Теодор Курентзис станет лауреатом Эрмитажной премии 2025 года

Гендиректор Эрмитажа напомнил, что премия уже присуждалась народному артисту РФ Валерию Гергиеву.

Российский и греческий дирижер и композитор Теодор Курентзис будет удостоен Эрмитажной премии в 2025 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Мы создали Эрмитажную премию, которая вручается уже два года и стала частью церемонии Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур. В этом году она будет присуждена Теодору Курентзису" Михаил Пиотровский

Глава Эрмитажа подчеркнул, что вручение премии является "знаком признательности" за выдающийся вклад маэстро в российскую культуру. Пиотровский напомнил, что ранее лауреатами премии становились народный артист РФ Валерий Гергиев и испанский танцовщик и хореограф Начо Дуато.

Эрмитажная премия была учреждена организационным комитетом форума совместно с Государственным Эрмитажем в 2023 году. Награда присуждается ежегодно двум видным деятелям культуры — одному гражданину России и одному иностранному гражданину — за значительные достижения в области культуры и искусства, а также за укрепление международного культурного диалога.

Торжественная церемония вручения премии состоится в рамках Санкт-Петербургского международного Форума объединенных культур в 2025 году.

Фото: