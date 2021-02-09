Научная премия имени академика К. Д. Глинки учреждена в Петербурге

В Петербурге уже существует развитая система поддержки научной молодёжи, охватывающая разнообразные мероприятия.

Петербург усиливает меры поддержки талантливых исследователей молодого поколения. Уже с 2027 года в городе учреждается специальная награда – премия имени выдающегося учёного К.Д. Глинки, предназначенная для поощрения достижений в области аграрных биотехнологий и обеспечения устойчивости продовольственного сектора страны. Об инициативе рассказал депутат ЗакСа Петербурга Денис Четырбок.

Реализация идеи потребует выделения около полумиллиона рублей из бюджета Комитета по науке и высшей школе. Цель премии – привлечь молодежь к активному участию в научно-исследовательской работе и способствовать развитию перспективных технологий.

В Петербурге уже существует развитая система поддержки научной молодёжи, охватывающая разнообразные мероприятия. Каждый год в городе проводится около 17 конкурсов, в которых участвуют примерно 10 тысяч студентов и начинающих ученых.

Формы финансовой поддержки весьма разнообразны: ежегодно около 1700 молодых людей становятся лауреатами премий различного уровня, получателями стипендий и грантов. Только в прошедшем 2025 году трое из четырех победителей престижной президентской премии РФ в области науки и инноваций представляли Санкт-Петербург, наглядно показывая эффективность региональной политики поддержки науки.

