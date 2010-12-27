  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Лапок не хватает": эрмитажный кот Ахилл запустил челлендж и просит присоединиться
Сегодня, 16:09
42
nastya960

"Лапок не хватает": эрмитажный кот Ахилл запустил челлендж и просит присоединиться

0 0

В России 1 марта отмечают Международный день кошек.

В первый весенний день в России отмечают Международный день кошек. Мимо этого праздника не смог пройти музейный котик Эрмитажа Ахилл. Он запустил в Instagram челлендж #покажитемнекота.

Ахилл хочет, чтобы люди показали свою любимцев и рассказали о них всему миру.

Как служебному коту, мне часто приходится встречаться со своими "котллегами": котами и кошками, которые служат в музеях, а также с кошачьими, живущими на полотнах великих мастеров. Так хочется обо всех рассказать и показать их "замурчательные" портреты! Но лапок не хватает. Помогите мне, покажите вашего любимого музейного котика миру

Ахилл

Ранее Piter.tv подготовил несколько любопытных фактов о ваших пушистых питомцах.
Фото: achillcat/ Instagram

 

 

Местоположение на карте:

Теги: животные, кошки, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Оставить комментарий