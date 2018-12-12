В России отмечают день кошки

Piter.tv подготовил несколько любопытных фактов о ваших пушистых питомцах.

1 марта в России отмечают день кошек. Инициатором праздника в 2002 году стал международный фонд Animal Welfare.

По оценкам французских ученых сейчас на земле насчитывается более полумиллиарда домашних кошек. А знали ли вы, что кошачий мозг анатомически приближен к человеческому? За эмоции у хвостатых отвечают те же участки мозга, что и у человека. Видимо поэтому до сих пор не ясно, кто же кого приручил.

А еще ученые выяснили, что кошки по природе левши, а коты – правши. Также не стоит забывать, что если кошки прожила с человеком несколько лет, то будет считать себя равной ему. Поэтому уважайте своих питомцев.

Видео: Piter.tv , YouTube

Фото: Коты Piter.tv