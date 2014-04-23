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Эрмитаж выставил подделки произведений Фаберже
Сегодня, 15:50
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nastya960

Эрмитаж выставил подделки произведений Фаберже

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Помимо точных юридических подделок Фаберже на витринах представлены и вещи, которые вызывают сомнения. 

Государственный Эрмитаж расширил выставку "Фаберже – ювелир Императорского двора" и открыл две дополнительные витрины подделок работ ювелира. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора музея Михаила Пиотровского.

Помимо точных юридических подделок Фаберже на витринах представлены и вещи, которые вызывают сомнения. 

Этой витриной мы хотели подчеркнуть важность выставок как научного исследования.

Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа

Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил, что в Эрмитаже выставляют подделки на выставке Фаберже. 

Фото: ВКонтакте/ Государственный Эрмитаж

Теги: фаберже, эрмитаж
Категории: Лента новостей,

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