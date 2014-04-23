Эрмитаж выставил подделки произведений Фаберже

Помимо точных юридических подделок Фаберже на витринах представлены и вещи, которые вызывают сомнения.

Государственный Эрмитаж расширил выставку "Фаберже – ювелир Императорского двора" и открыл две дополнительные витрины подделок работ ювелира. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на директора музея Михаила Пиотровского.

Помимо точных юридических подделок Фаберже на витринах представлены и вещи, которые вызывают сомнения.

Этой витриной мы хотели подчеркнуть важность выставок как научного исследования. Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа

Ранее коллекционер из Лондона Андрей Ружников заявил, что в Эрмитаже выставляют подделки на выставке Фаберже.

Фото: ВКонтакте/ Государственный Эрмитаж