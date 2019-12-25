Эрмитаж в Амстердаме разорвал отношения с российским Эрмитажем

В музее отметили, что у них "нет другого выбора".

Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Государственном Эрмитажем в Петербурге в связи с действиями России на Украине. Информация об этом появилась в четверг, 3 марта.

По словам пресс-службы музея, филиал в Амстердаме "долгое время дистанцировался от политических событий", сосредоточившись на искусстве. Однако начавшиеся военные действия России на Украине "сделали такую позицию более несостоятельной". В связи с этим совет и директора решили прекратить отношения с Государственным Эрмитажем.

В музее поблагодарили коллег за сотрудничество и отметили, что на протяжении многих лет там проходили красивые и посещаемые выставки.

Сейчас же у Эрмитажа Амстердама нет другого выбора. Как и все остальные, мы надеемся на мир, а также на изменения в будущем России, которые позволят нам восстановить связи с Эрмитажем Санкт-Петербурга. говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Манеж отменил первую выставку в России художника Кристиана Болтански.

Фото: Instagram / @hermitage_amsterdam / Eva Bloem