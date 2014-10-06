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Стало известно, что Манеж отменил первую выставку в России художника Кристиана Болтански
Сегодня, 22:17
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Стало известно, что Манеж отменил первую выставку в России художника Кристиана Болтански

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До открытия экспозиции, которую готовили в течение двух лет, "оставался один шаг".

Во вторник, 1 марта, стало известно, что в петербургском Манеже отменили персональную выставку Кристиана Болтански. Наследники художника сообщили, что это связано с ситуацией на Украине, на официальном сайте центра. 

По словам близких Болтански, Кристиан никогда бы не согласился представить выставку в таком контексте. Этот конфликт, имеющий отношение к его личной истории, сильно повлиял бы на него. Они добавили, что до открытия экспозиции, которую готовили в течение двух лет, "оставался один шаг".

Проект "Esprits" ("Призраки") — это последняя выставка, над которой работал Болтански перед своей смертью в 2021 году. В нее должны были войти инсталляции, видео и объекты последних лет, лично отобранные художником.

Фото: предоставленно организаторами 
 

Теги: болтански, выставка, манеж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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