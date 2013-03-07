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Эрмитаж стал самым медийным музеем России в августе из-за скандала с Линдеманном
Сегодня, 11:18
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Эрмитаж стал самым медийным музеем России в августе из-за скандала с Линдеманном

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Вторым по количеству упоминаний в СМИ стал Музей Победы.

Государственный Эрмитаж стал самым упоминаемым музеем в СМИ в августе. Об этом свидетельствуют данные "Медиалогии".

Популярность музею принес скандал с немецким вокалистом, лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. В мае он снял в интерьерах Эрмитажа клип. Согласно заключенному договору, он мог использовать в ролике только три музейных изображения и только в оригинальном аудиовизуальном произведении. Однако во время съемок Тилль злоупотребил "правом гостя", включив в клип несогласованные планы.

Вторым по медийности в августе стал Музей Правды. В День государственного флага у стен этого заведения развернули российский триколор площадью более 1 тысячи квадратных метров.

В топ-3 по упоминаниям в СМИ попала Третьяковская галерея.

Ранее Петербург назвали одним из лучших городов для карьерного роста.

Фото: pexels.com

Теги: медиалогия, рейтинг, эрмитаж
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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