Эрмитаж стал самым медийным музеем России в августе из-за скандала с Линдеманном

Государственный Эрмитаж стал самым упоминаемым музеем в СМИ в августе. Об этом свидетельствуют данные "Медиалогии".
Популярность музею принес скандал с немецким вокалистом, лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном. В мае он снял в интерьерах Эрмитажа клип. Согласно заключенному договору, он мог использовать в ролике только три музейных изображения и только в оригинальном аудиовизуальном произведении. Однако во время съемок Тилль злоупотребил "правом гостя", включив в клип несогласованные планы.
Вторым по медийности в августе стал Музей Правды. В День государственного флага у стен этого заведения развернули российский триколор площадью более 1 тысячи квадратных метров.
В топ-3 по упоминаниям в СМИ попала Третьяковская галерея.
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Фото: pexels.com
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