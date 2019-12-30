Эрмитаж штурмуют посетители. Не выдерживают камеры и гардероб

На некоторое время прекратила свою работу камера, показывающая очереди.

Днем в воскресенье, 5 января, сотни петербуржцев и гостей встали в очередь для того, чтобы попасть в Эрмитаж. Впечатления появляются в соцсетях.

"Через два часа стояния на свежем воздухе попадаем в Эрмитаж. А там внутри еще очереди, но уже в тепле", – пишет Сергей Федоров.

"Ажиотаж вокруг Эрмитажа, истерия, достигшая апогея в праздники . Никогда не видела такой страсти в народе к окультуриванию. Если бы не помощь друга, не попасть бы нам сюда! Я уж и отчаялась было", – пишет Светлана Каськова.

Кроме того, на несколько часов прекратила свою работу веб-камера, направленная на то, чтобы посетители музея видели поток посетителей во внутреннем дворе. Однако горожане отмечают и другие проблемы: в гардеробе музея также образовалось столпотворение, а сама очередь из внутреннего двора на самом деле петляла в других частях музея.

Ранее туристы помимо Эрмитажа штурмовали Русский музей и ЦВЗ "Манеж".

Фото: Светлана Каськова, Сергей Федоров / "ВКонтакте"