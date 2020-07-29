Эрмитаж с 1 августа вдвое увеличит количество сеансов

Также откроются некоторые филиалы музей.

Со следующей недели Эрмитаж открывает несколько новшеств. О них рассказал директора государственного музея Михаил Пиотровский.

Для экскурсионного посещения открывают хранилище Эрмитажа на Старой Деревне, Меншиковский дворец, Зимний дворец Петра, музей Фарфорового завода. Кроме того, с 1 августа в два раза увеличат количество сеансов. Новых посетителей будут пускать каждый полчаса. В зданиях Эрмитажа откроют магазины и кафе.

Директор музея отметил, что в Эрмитаже, в отличии от Дворцовой площади, продолжают соблюдаться все меры.

Дворцовая площадь полна народу, стало много ночной жизни, происходят драки, постоянно какие-то попытки проникновения на крыши Эрмитажа — таким буйным центр нашего города ещё не был за последние сорок лет.

По словам Пиотровского, музей задал вопрос Роспотребнадзору, можно ли будет приходить в учреждение без перчаток. Но вот в масках, к сожалению, придется еще быть "очень долго".

Ранее стало известно, что с 1 августа Эрмитаж бесплатно смогут посетить дети до 7 лет.

Видео: Государственный Эрмитаж / VK