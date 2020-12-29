Эрмитаж разрешил студентам бесплатно посещать Главный штаб

С 26 января студенты могут бесплатно посещать Главный штаб. Из-за пандемии коронавируса вход теперь осуществляется по сеансам, напомнила пресс-служба Эрмитажа.
Учащиеся смогут бесплатно попасть в Главный штаб в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00. В среду и пятницу введут дополнительный сеанс на 18:00. В музее можно находиться в течение двух часов.
При этом количество билетов на каждый сеанс ограничено, поэтому лучше заранее приобрести его на сайте музея.
Ранее петербургские музеи рассказали о жизни в новой "ковидной" реальности.
Фото: Piter.TV
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