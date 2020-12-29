Эрмитаж разрешил студентам бесплатно посещать Главный штаб

Количество бесплатных билетов на каждый сеанс ограничено.

С 26 января студенты могут бесплатно посещать Главный штаб. Из-за пандемии коронавируса вход теперь осуществляется по сеансам, напомнила пресс-служба Эрмитажа.

Учащиеся смогут бесплатно попасть в Главный штаб в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00. В среду и пятницу введут дополнительный сеанс на 18:00. В музее можно находиться в течение двух часов.

При этом количество билетов на каждый сеанс ограничено, поэтому лучше заранее приобрести его на сайте музея.

Ранее петербургские музеи рассказали о жизни в новой "ковидной" реальности.

Фото: Piter.TV