  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эрмитаж разрешил студентам бесплатно посещать Главный штаб
Сегодня, 17:43
142
nadezhda_sib

Эрмитаж разрешил студентам бесплатно посещать Главный штаб

0 0

Количество бесплатных билетов на каждый сеанс ограничено.

С 26 января студенты могут бесплатно посещать Главный штаб. Из-за пандемии коронавируса вход теперь осуществляется по сеансам, напомнила пресс-служба Эрмитажа.

Учащиеся смогут бесплатно попасть в Главный штаб в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00. В среду и пятницу введут дополнительный сеанс на 18:00. В музее можно находиться в течение двух часов. 

При этом количество билетов на каждый сеанс ограничено, поэтому лучше заранее приобрести его на сайте музея.

Ранее петербургские музеи рассказали о жизни в новой "ковидной" реальности. 

Фото: Piter.TV

Теги: бесплатный вход, главный штаб, музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии