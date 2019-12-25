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Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком реставрации Биржи
Сегодня, 14:03
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IRINA_CHALKINA

Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком реставрации Биржи

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Ко времени расторжения контракта работы не выполнялись и не оплачивались.

В четверг, 6 августа, стало известно о том, что Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком реставрации Биржи. Об этом сообщают РИА новости.

Известно, что соответствующий контракт был подписан в конце июля. Согласно документам, подрядчик должен был за 8 месяцев выполнить реставрацию фасадов и кровли. Кроме того, специалисты должны были отремонтировать инженерные сети здания.

Однако Эрмитаж расторг заключенный в 2018 году договор с компанией "Меандр". Отмечается, что к моменту расторжения контракта работы не выполнялись и не оплачивались.

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Фото:Piter.TV

Теги: эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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