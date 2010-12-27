Эрмитаж призвал остерегаться клонов сайта музея

Клоны создают похожее доменное имя, а также копируют оформление.

Государственный Эрмитаж предупреждает о том, что у музея есть только один официальный сайт. Участились случаи создания его клонов.

На сайте музея отметили, что злоумышленники создают дубликаты сайта Эрмитажа. Их можно отличить по доменному имени, однако часто адрес очень похож. Более того, оформление скопировано с официального сайта.

Билеты можно приобрести только по адресу hermitagemuseum.org. В ином случае есть высокий риск стать жертвой мошенников или перекупщиков билетов.

Покупка через Интернет позволяет избежать очередей в кассе. Электронный билет действителен в течение 180 дней со дня заказа.

Ранее борьбу с перекупщиками начал Екатерининский дворец в Царском Селе. Piter.TV сообщил о том, что теперь для покупки билета на сайте нужно ввести свои паспортные данные.

Фото: vk.com/hermitage_museum