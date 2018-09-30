Музеи Петербурга начали борьбу с перекупщиками

В четверг, 11 июля, стало известно о новых правилах продажи электронных билетов в Екатерининский дворец для индивидуальных посетителей. Новость сообщили на официальном сайте государственного музея-заповедника "Царское Село".
Теперь покупатель обязан указать свои паспортные данные (или свидетельство о рождении для ребёнка), чтобы получить свой личный именной билет. При этом купить электронный билет можно лишь один раз в 30 дней.
С 25 июля обменять электронный пропуск на обычный можно будет только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Без этого билет аннулируется, а деньги за него не вернут. Такие строгие меры призваны исключить покупку большого количества билетов с их последующей перепродажей.
Фото: Pixabay
Обсуждение ( 1 )
Паспортные данные выкладывать в интернет при покупке электронного билета??? А где гарантии защиты информации на сайте??