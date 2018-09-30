Музеи Петербурга начали борьбу с перекупщиками

Ужесточились правила продажи электронных билетов в Екатерининский дворец.

В четверг, 11 июля, стало известно о новых правилах продажи электронных билетов в Екатерининский дворец для индивидуальных посетителей. Новость сообщили на официальном сайте государственного музея-заповедника "Царское Село".

Теперь покупатель обязан указать свои паспортные данные (или свидетельство о рождении для ребёнка), чтобы получить свой личный именной билет. При этом купить электронный билет можно лишь один раз в 30 дней.

С 25 июля обменять электронный пропуск на обычный можно будет только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Без этого билет аннулируется, а деньги за него не вернут. Такие строгие меры призваны исключить покупку большого количества билетов с их последующей перепродажей.

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