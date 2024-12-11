В Ленобласти охотничьи билеты начали выдавать в электронном виде

Бумажные носители продолжат действовать.

В Ленинградской области с января 2025 года внесены изменения в процедуру выдачи охотничьих билетов. Теперь новые охотничьи билеты выдаются в электронном виде, сообщили в пресс-службе регионального Охотнадзора.

По желанию заявителя билет также может быть оформлен в бумажном виде, однако его внешний вид будет отличаться от прежнего образца. В комитете подчеркнули, что ранее выданные охотничьи билеты зелёного цвета продолжают действовать. Изменения касаются только тех охотников, которые получили разрешение на охоту с 2025 года.

Электронный охотничий билет отображается в личном кабинете на портале "Госуслуги". Предъявление билета в электронном виде с помощью смартфона приравнивается к предъявлению бумажной версии документа.

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