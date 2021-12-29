Эрмитаж приостановил продажу билетов несовершеннолетним

Посетители могу вернуть билеты, подав заявление о возврате денежных средств.

С пятницы, 28 января, государственный музей Эрмитаж не впускает несовршеннолетних посетителей. Другим желающим необходимо предоставить один из документов: QR-код, подтверждающий пройденную вакцинацию или факт перенесенного заболевания, медотвод и результат ПЦР-исследования, сообщили в официальной группе в соцсети "Вконтакте".

Отметим, что посетители могу вернуть билеты, подав заявление о возврате денежных средств. Деньги за билеты, приобретенные в кассах или в билетных терминалах музея, можно вернуть в кассах того комплекса, где они были куплены. Для этого необходимо иметь при себе неповрежденный бланк билета, паспорт, банковскую карту (если оплата осуществлялась через нее) и кассовый чек.

Ранее до 13 февраля дети не смогут попасть в Ленинградский зоопарк из-за коронавирусных ограничения. На этот же срок приостанавливаются детские абонементные программы.

Фото: Piter.tv