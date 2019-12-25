Эрмитаж получил жалобу о пагубном влиянии обнаженных скульптур на детей

Кто именно подал жалобу, неизвестно.

В среду, 7 апреля, государственный Эрмитаж получил официальную жалобу, в которой говорится о негативном влиянии обнаженных скульптур на детей, рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

Он отметил, что у Эрмитажа большая интерактивность: поступает много писем, в том числе жалоб, иногда даже очень агрессивных. Некоторые из них – важные, которые надо иметь в виду на будущее.

Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. (Но) это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем сообщил Пиотровский.

Ранее мы писали, что для студентов, пенсионеров и инвалидов снизили цены на билеты в Эрмитаж.

Фото: Pixabay